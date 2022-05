Powstanie REALITY SHOW o Meghan Markle i księciu Harrym! Eksroyalsi mogą wzbogacić się o kolejne MILIONY...

Od momentu głośnego odejścia od rodziny królewskiej Meghan Markle i książę Harry próbują odnaleźć własną drogę. Niestety, jak do tej pory szło im to dość średnio. Sussexowie jakiś czas temu podpisali wielomilionowy kontrakt z platformą Netflix. Mieli dla niej produkować filmy dokumentalne oraz seriale, ale - jak na razie - efektów tej współpracy brak.

Jak się jednak okazuje, wkrótce w końcu może się to zmienić. "Page Six" donosi bowiem, że Meghan Markle i książę Harry zaprosili do swojej willi w Kalifornii kamery Netfliksa, a to ma natomiast oznaczać, że exroyalsi będą nagrywać własne... reality show.