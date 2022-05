Kłopotliwa współpraca Meghan i Harry'ego z Netfliksem. Jej serial został ANULOWANY, a królowa ODMÓWIŁA udziału w ich dokumencie...

Niedawno ogłoszono, że Sussexowie mimo wszystko wreszcie wzięli się do pracy, a w ramach ich umowy z platformą powstanie dokument "Heart of Invictus". Jak sugeruje nazwa, będzie on nawiązywał do inicjatywy, którą zapoczątkował Harry. Oprócz tego, że eksroyals jest producentem wykonawczym, to wraz z żoną miał się także pojawić przed kamerami. Próbkę mieliśmy już zresztą niedawno, gdy uśmiechali się wspólnie na trybunach.