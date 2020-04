Zamaskowani Meghan Markle i książę Harry rozwożą jedzenie potrzebującym mieszkańcom Los Angeles (FOTO)

Karolina 27 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

W Angli to musieli ubierać się zawsze elegancko i samym prestiżem była przynależność do rodziny królewskiej. Zwłaszcza Harry, który od urodzenia był księciem. Teraz wyglądają przeciętnie - była aktorka w średnim wieku bez pracy i były książę, który może sobie pozwolić na domy i ochronę wyłącznie dlatego, że jego rodzina jest bardzo bogata. Chociaż majątek Harrego jest zapewne na tyle duży, że nie wiele osób na świecie może się takim pochwalić. Mam nadzieję, że to małżeństwo przetrwa i nie będzie głośnego rozwodu jak Megan zda sobie sprawę, że bez tytułów są nie są już tak interesujący... Swoją drogą tak obstawiałam, że Megan z Harrym wrócą do Ameryki, Megan będzie próbowała odbywać swoją karierę...wywiad niedługo będzie (w ramach ich postanowienia, że chcą unikać mediów) a niedługo pewnie książka....