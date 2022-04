Meghan Markle szczerzy zęby przed kamerami Netfliksa na zawodach sportowych (ZDJĘCIA)

Meghan i Harry pojawili się razem w Europie pierwszy raz od czasu rezygnacji z pełnienia książęcych obowiązków. Choć stosunki eksroyalsów z resztą rodziny królewskiej są chłodne, to mieszkający w USA celebryci wciąż starają się mieć dobre relacje z Elżbietą II. Jak twierdzi The Sun, Meghan i Harry ostatnio odwiedzili monarchinię w Windsorze, a wizyta była "spontaniczna i niezapowiedziana". Rzecznik pary potwierdził, że rzeczywiście do takiego spotkania doszło.