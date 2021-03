Powstanie TRZECI film fabularny o księciu Harrym i Meghan Markle!

"Harry & Meghan: Escaping The Palace" [ucieczka z pałacu - przyp.red.] ma ujawnić, co naprawdę skłoniło Sussexów do pozostawienia wszystkiego za sobą, aby stworzyć przyszłość dla siebie i ich syna Archiego - podaje Deadline. Będzie to trzecia część trylogii Lifetime o parze. Zostanie nakręcona po "Harry & Meghan: A Royal Romance" z 2018 roku, gdzie ukazano początki ich związku, oraz "Harry & Meghan: Becoming Royal" z 2019 roku, który skupiał się na królewskim ślubie.