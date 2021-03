Harry i Meghan Markle ujawnią, kto w rodzinie królewskiej JEST RASISTĄ?

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co za frajerzy jeszcze im kasę im płacą przecież wiadomo że ta su Megan szczeka bo za mało milonow od rodziny królewskiej dostała jest wyrachowana bez honoru i sumienia do celu po trupach a gdyby nie te operację które sobie zrobiła to by nawet Cześka z pod monopolowego nie wyrwała