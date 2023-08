Pożar w nowym domu Sławka Uniatowskiego. Muzyk pokazał straty. "Miałem go ubezpieczyć w TYM TYGODNIU" (ZDJĘCIA)

W czwartek gwiazdora "Idola" czekała jednak przykra niespodzianka: okazało się bowiem, że budowana przez ojca dwójki dzieci willa stanęła w płomieniach. Jakby tego było mało, o dramatycznym zdarzeniu 39-latek dowiedział się tuż przed wejściem na scenę Top of the Top Festiwal , którego był gwiazdą.

Pożar w domu Sławka Uniatowskiego

Póki co nie nie jasne, na ile szacowane są straty wywołane pożarem. Pech chciał, że nieruchomość nie była ubezpieczona, gdyż Uniatowski ledwo co się do niej wprowadził. Oznacza to, że piosenkarz będzie musiał pokryć wszelkie koszta związane z naprawą szkód z własnej kieszeni.