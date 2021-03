Księżna Kate BEZ OCHRONY bierze udział w proteście przeciwko przemocy wobec kobiet (ZDJĘCIA)

oops 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czego by nie mówić o rodzinie królewskiej i do wszystkich ich przeciwników jedno zdanie...Wielka Brytania bez rodziny królewskiej jest niczym,WB dzieki rodzinie królewskiej ma biznes,turystyka,eventy,ta cała sztywna oprawa królewska to sie sprzedaje,to sie czyta,klika i nagłaśnia i o tym mówi. Te nakłady na rodzine królewską sie szybko zwracaja bo ludzie sprzedaja ich kartki,t-shirty,czekoladki,upominki,stroje, gadzeciki,tabloidy,filizanki,talerzyki,herbatki,ciasteczka,chorągiewki etc etc etc i płaca z tego podatki. BEZ RODZINY KRÓLEWSKIEJ TE BIZNESY UPADNĄ!!!