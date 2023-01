Pozew rozwodowy Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego jest już w sądzie! Wiadomo, kto go złożył

Choć od tej zaskakującej wieści minęło dobrych parę miesięcy, para - co w świecie celebrytów nie zdarza się często - wciąż konsekwentnie milczy i nie bierze publicznie brudów. Jeśli już Kasi czy Piotrkowi zdarzy się nawiązać do zakończonej relacji, ich wypowiedzi są raczej wyważone i pozbawione wzajemnych złośliwości.

Jeśli ktoś miał nadzieję na powrót tych dwoje, musimy go zmartwić. Jak udało się ustalić "Faktowi", do sądu trafił już pozew rozwodowy Warnke i Stramowskiego. Według ustaleń tabloidu został on złożony z powództwa aktorki pod koniec 2022 roku. Dowiadujemy się także, że termin rozprawy nie został jeszcze ustalony. W związku jednak z tym, że do stołecznych sądów trafia ogromna liczba spraw, możliwe, że pierwsza rozprawa odbędzie się... dopiero w 2024 roku.