Katarzyna Warnke zdradza, czy wyobraża sobie POWRÓT do Piotra Stramowskiego...

Myślę, że to jest kłopot wielu rodzin patchworkowych, a taką się właśnie stajemy. Myślę, że spokojnie da się to połączyć, zawsze tutaj najważniejsza jest relacja pomiędzy rodzicami, którzy się rozstają i staramy się, żeby była jak najlepsza - zapewniała Katarzyna.

Nie jestem za tym, choć ostatnio poznałam parę, która się ponownie połączyła po wielu latach. (...) wydaje mi się, że żyjemy już w trochę innym społeczeństwie. Myślę, że to nie była kwestia romantyzmu, że kiedyś te małżeństwa trwały do końca, ale względów praktycznych. Także to jest kwestia zobowiązań, możliwości finansowych. Ale ja jestem za tym, żeby doceniać ten czas, który się razem przeżyło i cieszyć się, że to się udało, cieszyć się przede wszystkim owocem, czyli np. dzieckiem i nie popsuć relacji do końca - tłumaczyła 45-latka.