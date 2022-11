Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke zafundowali sobie wspólną przejażdżkę pod osłoną nocy (ZDJĘCIA)

X2xd 38 min. temu zgłoś do moderacji 201 12 Odpowiedz

Drogie Panie. Pewnie zaraz zostanę zlinczowana za prawdę. Wokół mnie mnóstwo tzw. naciąganych par. Albo byli ze sobą latami i ten ślub to kolej rzeczy. Żadnych fajerwerków. Czasami widzę jak kobiety głowią się co by tu zrobić, żeby mi się oświadczył... Czasem stawiają sprawę na ostrzu noża. Albo ślub albo koniec. Czasami inteligentnie podchodzą partnera. Względy rodzinne, itp. Prawda niestety jest jedna: jak facet na Waszym punkcie będzie miał przysłowiowego bzika sam będzie marzył o związku i rodzinie. Jak będzie między wami to coś to nie zmienią tego dzieci. Z moim pierwszym mężem wszystko właśnie było takie naciągane. Mój drugi mąż do pierwszego małżeństwa został również namówiony przez byłą. Cale życie miał poczucie, że czegoś mu brakuje. Tak. Ze mną robi rzeczy, których nigdy z nią nie robił. Sprząta, gotuje, zajmuje się dziećmi. Wspiera mnie na każdym froncie. Ma ma moim punkcie bzika. Ja na jego też. Marzymy o emeryturze żeby cieszyć się sobą. Na każdej płaszczyźnie! Czytając opinie czasem mam wrażenie, że jestem potworem. Związałam się z facetem jak jeszcze nie miał rozwodu. Jego żona to kopia Pauliny Kurzajewskiej. Jak z nią był to zmieniała jego życie w koszmar. Słuchał jaki jest beznadziejny, itp. Jak odszedł i jest szczęśliwy to jest potworem. Nigdy nie chciałam skrzywdzić innej kobiety. To oni się krzywdzili w tym związku. Mąż ma dreszcze jak ją wspomina. Dlaczego nie potraficie być uczciwe. Jeśli wasz facet doprowadza was do szału zamiast zamieniać jego życie w piekło dajcie mu odejść. Mój były z nową żona również jest innym człowiekiem. Nie byłam mu pisana. Tyle