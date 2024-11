Poznali się na studiach, w domu bywa "złym policjantem". Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

zgłoś do moderacji

Pani Małgorzata Trzaskowska przedstawia się jako wzorzec wszelkich cnót i niezłomna bojowniczka „salonu” o Moralność, Wolność, Demokrację itd. Biorąc pod uwagę jej ogólne wywody CIEKAWE jest, dlaczego pracując na eksponowanym, świetnie płatnym stanowisku w warszawskim Ratuszu (od 2007 roku, a po wybraniu mężusia prezydentem Warszawy odeszła na bezpłatny URLOP) nie stanęła po stronie Moralności i nie potępiła ani razu nikogo z tzw. mafii dzikiej reprywatyzacji, której to przedstawiciele, na czele z Markiem M., wyrzucili na bruk w latach 2007-2015, w okresie panowania ekipy Platformy Obywatelskiej, 40 TYSIĘCY warszawiaków (kilkanaście tysięcy RODZIN!), m.in. wykupując za grosze warte dziesiątki, setki milionów złotych domy/ działki/ kamienice? Czy dlatego milczała, że jej mąż Rafał Trzaskowski był SZEFEM SZTABU WYBORCZEGO Hanny Gronkiewicz-Waltz, która między innemu dzięki niemu została prezydentem Warszawy, tolerując później działanie wymienionej mafii? Czy dlatego M. Trzaskowska milczała, że pani HG-W to partyjna koleżanka mężusia? Czy wspaniale płatna praca Małgorzaty Trzaskowskiej u pani prezydent, która stanowisko zawdzięczała Rafałowi Trzaskowskiemu, to nie NEPOTYZM i BRAK MORALNOŚCI tak odważnej, tak walecznej pani Małgosi?