Poznańska przychodnia zaprosiła Małgorzatę Rozenek na konferencję. Koszt wydarzenia wyniósł 80 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Jest afera

Bardzo mnie boli sytuacja ciężko chorych psychicznie w tym kraju, są całkowicie pozbawieni dostępu do lekarza rodzinnego i opieki szpitalnej. Nie można ich ubezpieczyć w Opiece społecznej. To pytam się od czego jest ta instytucja, która odmawia pomocy najsłabszym? Tymczasem rozdaje pieniądze niewiadomo komu i za co. I to nie małe. A ludzie z cieżką psychozą i nowotworem nie mają rent socjalnych i za co żyć. Urzędy Pracy też powinny być zlikwidowane, skoro nie można w nich ubezpieczyć osoby całkowicie niezdolnej do pracy. Mam nadzieję, że z okazji nadchodzących świąt, ktoś się zastanowi nad tą chorą sytuacją, i wreszcie nie będzie tak, że jeden ma wszystko w tym kraju, a drugi umiera z głodu i bólu!