Pozowali razem na okładkach i rozprawiali o wielkiej miłości. Z ich związków zostały tylko ZDJĘCIA...

Piotr Kraśko ze swoją pierwszą żoną Dominiką Czwartosz w 2004 roku udzielili "Gali" obszernego wywiadu, w którym oboje opowiadali jak "kilka razy dziennie mówią sobie kocham". Jeszcze w tym samym roku para wzięła rozwód. Co ciekawe, to Dominika poznała Kraśkę z Karoliną Ferenstein. Chciała, by zaraziła Piotra miłością do jeździectwa. Wspólne treningi sprawiły, że Piotr zakochał się nie tylko w jeździe konnej, ale także w instruktorce. Dominika dowiedziała się o tym przypadkiem. Gdy zadzwoniła do Karoliny z życzeniami imieninowymi i w tle usłyszała głos Piotra.