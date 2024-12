Prawie 70-letnia Donatella Versace zachwyca młodzieńczą aparycją podczas wizyty w schronisku

FRAGMENT KSIAZKI Pani zmarlej w wieku 35 lat pisarki. Znana jest w Konstancinie historia pewnego wpływowego samca ze starej gwardii. Jego żona na strychu znalazła dokumenty, których nikt nie powinien znaleźć, i nie tylko przetarła je z kurzu i pajęczyn, ale także skrupulatnie przejrzała. Wiedza, którą dzięki nim zyskała, sprawiła, że pani ze strachu przestała spać. Żeby więc zmrużyć oko, zaczęła na uspokojenie raczyć się koniakiem, a po koniaku różne dziwne pomysły przychodziły jej do głowy. Raz pan przyłapał ją, jak bełkocząc, próbowała przez telefon powiedzieć policji, co znalazła na swoim strychu. W ostatniej chwili wyrwał jej aparat i się rozłączył. Policja tematu nie ciągnęła, najwidoczniej uznała, że pijaną panią nie warto sobie głowy zawracać. Panu jednak dało to do myślenia. Przekalkulował zyski i straty i… nie było rady. Po skonsultowaniu problemu z wieloma wpływowymi ludźmi uznał, że dla bezpieczeństwa ogółu trzeba panią wysłać na odpoczynek. Wieczny odpoczynek. Oficjalna informacja: żona chorowała na silną depresję i to właśnie ta okrutna choroba spowodowała, że ukochana odebrała sobie życie.