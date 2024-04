Kiedyś byli naturalnie piękni, potem poszli do chirurga plastycznego. Zabiegi mocno zmieniły ich "rysy" (ZDJĘCIA)

jaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 189 8 Odpowiedz

Gdy ktoś był całe życie piękny i uroda była dla niego kluczowa, to czasami serio się pogodzić z upływem lat. Ja obecnie jestem po 40, czasami budzę się i patrzę w lustro z przerażeniem, opuchnięta twarz, siwe włosy, zmarszczki. Najgorsze jest to że w środku człowiek się czuje nadal tak samo, tak jakby miał nadal 20 lat. Podobają się nadal wysportowani faceci, chciałoby się robić te same rzeczy, podrywać przystojniaków w klubie. Ale 1 spojrzenie w lustro- to jest takie smutne :( :( Życie mija zbyt szybko :(