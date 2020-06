Prawie goły i bardzo wesoły Timothee Chalamet obściskuje się nad basenem ze starszą o 6 lat Eizą Gonzalez

Gosciowa 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Zobaczylam tutaj komentarze twierdzace, ze 14latki to nie dziewczynki, tylko mlode kobiety, ktore doskonale wiedza, do czego sluzy to, co maja pomiedzy nogami. Jak mozna cos takiego pisac?!!!! Dlaczego takie komentarze dalej sie pojawiaja???? 14latki TO DZIECI, co z tego ze rozwinely sie fizycznie, TO DZIECI, latwo je zmanipulowac, nie sa rozwiniete, sa niedojrzale emocjonalnie!!! Kogo podnieca pojscie do lozka z takim dzieckiem? Chyba tylko stare zboczence albo stulejarze ktorych normalne kobiety w ich wieku nie chca, wiec zdesperowani zwracaja sie do dzieci i przy uzyciu manipulacji, pogrozek, prezentow czy sztuczek zaciagna malolate to lozka... Tak jak nasz Krystek z Trojmiasta... ZALOSNE!!!! JAK MOZNA PISAC ZE 14LATKI TO DOJRZALE KOBIETY!!!!!! PEDOFILE!!!!! Do tego, pudelek usuwa moje komentarze a tego zboczenca kiriso komentarz dalej tu wisi - PUDELEK WSPIERA PEDOFILIE