Podenerwowany Maluma zaprzecza plotkom: "Pożycz mi swoją dziewczynę, a pokaże jej, jak bardzo JESTEM GEJEM"

jasne 2 godz. temu zgłoś do moderacji 192 13 Odpowiedz

Masakra niby taka tolerancja, ale zrób sibie zdjęcie z gejem to pewnie sam nim jesteś. Może jego tekst był nie na miejscu, ale co ludzi to obchodzi???? Co to są za pytania w 2020 roku czy jesteś gejem? Kogo to obchodzi????