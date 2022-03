Prawie pełnoletni (i odchudzony) Allan Krupa robi luksusowe zakupy z... Victorią Sypucińską! Zgrany duet? (ZDJĘCIA)

Rosalie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 527 118 Odpowiedz

Po co kilkukrotnie wyciągacie ojca kokainistę? Przecież to nie jego wina! Czy ktoś z Was odpowiada za czyny rodziców? Ale wielki napis pod komentarzami Stop hejt aż bije po oczach. Co za hipokryzja...