Edyta Górniak MARTWI SIĘ O SYNA i przerażona wyznaje: "Chce ODDAĆ ŻYCIE za Polskę"

,,Kolejna odsłona dramatu, który obserwujemy od wielu tygodni, miała miejsce w nocy z 6 na 7 grudnia. W strefie po polskiej stronie granicy zaginęła kolejna osoba – tym razem pochodząca z Iraku czteroletnia Eileen. Dziewczynka wraz z rodzicami i grupą dorosłych przekroczyła polską granicę z nadzieją na bezpieczne schronienie w Europie. Rodzina doświadczyła przemocy ze strony białoruskich funkcjonariuszy – zabrano im telefon i zniszczono kartę SIM. Dodatkowych cierpień przysporzyła im polska Straż Graniczna – pomimo złego stanu zdrowia rodzice Eileen zostali wywiezieni na teren Białorusi. Choć strażnicy mieli świadomość, w jak nieludzkich warunkach migranci zmuszeni są koczować po białoruskiej stronie, rodzinie dziewczynki nie udzielono ochrony. Obecne warunki pogodowe (nocą temperatura spada do –11 stopni Celsjusza), brak pomocy oraz narażanie migrantek i migrantów na przemoc w Białorusi stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Dziewczynka po raz ostatni widziana była po polskiej stronie w okolicach Nowego Dworu. Podczas gdy SG wywoziła jej rodziców do lasu, Eileen znajdowała się pod opieką innej osoby, która pomagała ją nieść. Nie wiadomo, gdzie jest teraz. To w wyniku działań funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej oddzielono małe dziecko od rodziców, czego skutkiem jest zaginięcie dziewczynki i narażenie jej życia. Domagamy się podjęcia przez polskie służby natychmiastowych działań poszukiwawczych, odnalezienia Eileen i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dokonały wywózki. Gdyby sytuacja dotyczyła polskiego dziecka, zostałyby zaangażowane wszelkie służby poszukiwawcze. Eileen nie szuka nikt ze służb. Obecnie robi to jedynie grupa mieszkanek strefy zamkniętej. W ciągu 60 minut możemy uruchomić nawet 100 wolontariuszek i wolontariuszy do przeczesywania lasu i szukania dziecka. Potrzebujemy tylko zgody na wejście do strefy. Od wielu miesięcy alarmujemy, że polityka nastawiona głównie na militaryzację granic, przy jednoczesnym niewszczynaniu procedur wobec osób przekraczających granicę, będzie skutkować kolejnymi ofiarami. Ponownie wzywamy polskie służby do zaprzestania nielegalnych wywózek do Białorusi osób poszukujących w Polsce ochrony. Nieustannie apelujemy też o dopuszczenie organizacji humanitarnych do zamkniętej strefy przygranicznej"