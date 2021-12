Edyta Górniak komentuje okładkę "Newsweeka", zaczepiając Lisa: "To dla mnie ULGA I KOMPLEMENT, że się różnimy"

Amma 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Edyto zaimponowałaś mi odwagą i tym że nie dałaś się zmanipulować. Wiem że spływają po Tobie jak po kaczce szyderstwa tych co to się stawiają w szeregu tych mądrych, oświeconych, tych co to idą i idą tą ostatnią prostą i dojść do celu nie mogą. Co to szczepili się bo kochali bliskich, zakażać się i chorować też nie mieli, a co dopiero umierać na nie wiadomo co.