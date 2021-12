Były chłopak Edyty Górniak grozi Tomaszowi Lisowi PROCESEM: "Jestem w trakcie ANALIZ PRAWNYCH"

Lena 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Każdy ma prawo do własnego zdania i własnych decyzji, jak się nie ma tematu to trzeba o czymś pisać żeby z roboty nie wywalili, kredyty same się nie zapłacą no i z TVP nie ma kasy to najbardziej boli,z takiej gwiazdy stać się mało znaczącym człowieczkiem. Takie hasło mam moje ciało moja sprawa