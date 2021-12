Bogdan Rymanowski też POZWIE Tomasza Lisa! "Narusza moje dobra osobiste"

Moją rolą, jako dziennikarza, jest zadawanie tych pytań w imieniu widzów i przedstawianie jak najszerszej panoramy opinii, dlatego zapraszam i będę zapraszał do swego programu lekarzy i ekspertów reprezentujących różne punkty widzenia - tłumaczy 54-latek. Bliskie mi jest stanowisko profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który powiedział, że "nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da". (...)

Rymanowski kilkukrotnie podważał publicznie zasadność szczepień i zapraszał do "Gościa Wydarzeń" ludzi o koronasceptycznych poglądach. Rok temu głośno było o rozmowie z zaproszoną do programu Edytą Górniak. Pogawędka z "uduchowioną" gwiazdą spotkała się wówczas z licznymi komentarzami widzów, którzy byli zgodni co do tego, że udostępnianie platformy do wypowiedzi antyszczepionkowcom jest szkodliwe społecznie. Przypominamy: Widzowie krytykują występ Edyty Górniak w programie Polsatu: "Zapraszanie takich ludzi jest SZKODLIWE społecznie"