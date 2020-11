Widzowie krytykują występ Edyty Górniak w programie Polsatu: "Zapraszanie takich ludzi jest SZKODLIWE społecznie"

obserwator 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Edyta Górniak-jak chce to niech wyjeżdża z Polski ,nie raz już wyjeżdżała, to do Wielkiej Brytanii, to do Stanów Zjednoczonych, miała tam zamieszkać na stałe i co?-wróciła ,bo nie zrobiła tam żadnej kariery ,i wróciła z podkulonym ogonem.Po co w swoim wystąpieniu telewizyjnym straszy Polaków ,że wyjedzie z Polski-to więc szerokiej drogi.Owszem ma talent muzyczny,pięknie śpiewa,i w tej kwestii może się wypowiadać ,ale poza tym, jej wiedza zatrzymała się na poziomie szkoły podstawowej(bo ma podstawowe wykształcenie),więc po co zapraszać ją do telewizji i pytać ją o fachową wiedze z dziedziny medycyny.Owszem może dyskutować o strategii Rzadu a nie o samym wirusie.Oczywiście jest wolnośc słowa,ale niekoniecznie musi Edyta wygłaszać swoje przemyślenia na całą Polskę i nie tylko.Co innego jest dyskusja dwóch fachowców z medycyny.