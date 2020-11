Marcin Najman zabrał Allana Krupę na OBÓZ KONDYCYJNY przed Fame MMA: "Dzielnie sobie radził"

Można było się pożegnać z oktagonem inaczej, ale Marcin Najman postanowił zrobić to w najgorszym stylu, jaki można sobie wyobrazić . Nie dajcie się przekonać, że Pana Najmana poniosły nerwy. Pięściarz nie sprowadza do parteru w walce bokserskiej jeżeli nie ma tego w planach - napisano na oficjalnym profilu Fame MMA.

Przypomnijmy, że osławiony Najman jeszcze niedawno pomagał w karierze sportowej 16-letniemu Allanowi Krupie . Syn Edyty Górniak marzył o udziale w Fame MMA i chciał by "przyjaciel rodziny" pomógł mu przygotować się do walk. We wrześniu na profilu Najmana i Krupy pojawiły się fotki z wspólnego wyjazdu w góry.

Edyta Górniak dość jasno zakomunikowała, co sądzi o nowej "pasji" Allanka i jego zakusach, by walczyć w oktagonie.

Powiedziałam mu, że dopóki żyję, to nie. Może jak skończy 18 lat i będzie chciał odpowiadać za to, że ma coś złamane. Nie wyobrażam sobie patrzeć, jak on się z kimś bije, bo to jest agresja - mówiła w rozmowie Faktem.