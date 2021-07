Prawnik Britney Spears REZYGNUJE!

gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kto ma kasę ten ma władze- majątkiem Britney dysponuje jej ojciec, więc to on rozdaje karty. Może opłacać ludzi i nie dopuszczać do córki tych którzy rzeczywiście mogliby jej pomóc w dłuższej perspektywie. Z resztą w interesie wszystkich tych ludzi których szumnie nazywa się opiekunami Spears (bo nie jest to tylko tatuś) jest to by Brit nigdy nie była w 100% samodzielna i zdrowa. Ona ma problemy-oni mają stały dochód.