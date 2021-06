Kuratorzy Britney Spears NIE POZWALAJĄ jej wyjąć wkładki domacicznej! "Nie chcą, żebym miała więcej dzieci"

Lola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z jednej strony rozumiem jej uczucia i chec bycia samodzielna. Z drugiej do końca nie wiemy jak jest. Znam osobę chora psychicznie która żyje normalnie dzięki rodzinie. Rodzina pilnuje właśnie finansów i antykoncepcji. Zrozumcie ze to nie żarty. To nie ma nic wspólnego z ograniczeniem wolności. To walka o codzienność żeby taka osoba nie narobiła długów, dzieci, błędów. A ona i tak będzie się czuła skrzywdzona