Prawnik twierdzi, że Derpienski... NIE POZWIE producenta jogurtów. Caroline GRZMI: "Panie ekspercie, 200 tysięcy już czeka!"

antyfan 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dziesiąty artykuł o tym szonie i w to jej graj, zaczną się zaproszenia na eventy, reklamy, zasięgi... przecież ona tylko chce by o niej mówiono... ma wiatr między uszami i uczepi się wszystkiego, by tylko parę groszy skapnęło, bo widocznie to, co kapie jej od jej starego już na waciki nie starcza... Ona by g... spod siebie zjadła, litości, nie piszcie więc już o tej tutce...