Premiera filmu "Bo we mnie jest seks": elegancka Grażyna Torbicka, wydekoltowana Małgorzata Potocka i Ramona Rey w samym staniku! (ZDJĘCIA)

Ku uciesze stołecznych celebrytek ostatnie tygodnie obfitują w liczne ściankowe eventy. W czwartek odbyła się premiera długo zapowiadanego filmu o Kalinie Jędrusik pt. "Bo we mnie jest seks". Sporo znanych twarzy pofatygowało się do kina, by zobaczyć, jak reżyserka Katarzyna Klimkiewicz sfilmowała historię pierwszej seksbomby PRL-u.