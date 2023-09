Premiera "Zielonej granicy": Elegancka Maja Ostaszewska, całuśni Piotr Stramowski z ukochaną i Katarzyna Warnke (ZDJĘCIA)

gala 18 min. temu zgłoś do moderacji 43 5 Odpowiedz

WSTYD!!!!!!!!!przecież wystarczyło jechać nad granicę z Białorusią, posiedzieć tam z miesiąc, prozmawiac z mundurowymi i mieć obraz sytuacji nad gr4anicą. Po co tworzyć fałszywe obrazy. To jest żenujace. Tylko dlatego że nie lubie PiS tworzyć kłamstwo. Po co to komu?! Kiedy wreszcie zmądrzeje ta nasza pseudo elyta. Ten film tak łatwo zweryfikować, tak prosto odróżnić kłamstwo od prawdy. Pytam po co to komu????????????????????