Prezydent Brazylii ma koronawirusa! Wcześniej sprzeciwiał się obostrzeniom i twierdził, że "ludzie i tak będą ginąć"

Myśl 1 godz. temu zgłoś do moderacji 37 11 Odpowiedz

No I co z tego że ma korona wirusa, grypę też pewnie kiedyś miał. Większość osób to przechodzi jak przeziębienie albo w ogóle prawie nie ma objawów. Nikt też nie robi im testów. Kiedy to straszenie się wkońcu skończy.