Nick Cordero nie żyje. Aktor musicalowy zmarł w wyniku powikłań po zakażeniu koronawirusem

Powodem śmierci aktora były powikłania po zakażeniu koronawirusem . Cordero trafił do szpitala 1 kwietnia z podejrzeniem poważnego zapalenia płuc. Gdy jego stan znacznie się pogorszył, poddano go testom na koronawirusa, które potwierdziły obecność śmiercionośnego patogenu w jego organizmie. Aktor został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej .

Nick Cordero urodził się w Kanadzie i przeprowadził do Nowego Jorku w 2008. Tam otrzymał rolę w rockowym musicalu The Toxic Avenger. Pojawił się także w Rock of Ages, a następnie otrzymał nominację do nagrody Tony za swoją kreację w spektaklu Bullets Over Broadway. Polscy widzowie mogą kojarzyć go przede wszystkim z jego występów przed kamerą w takich filmach jak Miasto Mafii czy W starym, dobrym stylu.