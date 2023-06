Prezydent Opola gorzko o tegorocznym festiwalu TVP: "Najsłabszy był piątkowy koncert". To nie wszystko...

Prezydent Opola gorzko ocenia polityczne ingerencje na Festiwalu w Opolu

[Polityka] mocno od paru lat rzutuje na to, co się dzieje z Festiwalem i jak on jest oceniany. W roku wyborczym narastająca polaryzacja spotęgowała jeszcze polityczną presję na Festiwal, włącznie z absurdalnymi oczekiwaniami zerwania jego 60. edycji, kierowanymi do prezydenta… Warszawy. Miałoby to pomóc samemu Festiwalowi, ale jeszcze bardziej zwycięstwu opozycji, albo świadczyć o wolności słowa. Kochani! Kneblowanie artystom ust nigdy jeszcze nie poszerzyło wolności słowa i nie przyniosło chwały tym, którzy o to apelują. To tak ku opamiętaniu.