Problemy w raju? Tabloid zamartwia się, jakoby w związek Piotra Cugowskiego i młodej lekarki wkradł się KRYZYS! Są "dowody"

Jeszcze w połowie zeszłego roku media bacznie przyglądały się sytuacji osobistej Piotra Cugowskiego . Muzyk przez wiele lat był szczęśliwym mężem dziennikarki telewizyjnej o imieniu Eliza , z którą doczekał się syna. Tym większym zaskoczeniem było więc, gdy podczas nagrań do programu "Jaka to melodia?" pozdrowił "narzeczoną" . Okazało się, że ich małżeństwo to już przeszłość, a on układa sobie życie u boku nowej kobiety.

W relację Cugowskiego i pięknej lekarki wkradł się kryzys? Są "dowody"

Tajemnicza Karolina wkrótce zaczęła coraz częściej pojawiać się u boku ukochanego. Towarzyszyła mu m.in. na nagraniach do "The Voice of Poland", a paparazzi "przyłapali" parę razem podczas randki w Opolu. Co więcej, o nowej miłości syna bardzo ciepło wypowiadał się ojciec Piotra, Krzysztof Cugowski. Na łamach "Na żywo" wyznał, że już dawno miał okazję poznać Karolinę osobiście i to "urocza dziewczyna".