Producenci show Ellen DeGeneres PROSILI GOŚCI, by ją komplementowali? "Powiedz jej, jak wielkim fanem jesteś"

Kilka miesięcy temu zaczęły pojawiać się pierwsze niewygodne fakty na jej temat. Jeden z jej współpracowników wyznał wówczas, że zdobywczyni nagrody Emmy "traktowała go z góry" i określił jej funkcjonujący w mediach wizerunek jako "fałszywy".

Oliwy do ognia dolały kolejne mnożące się w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu informacje na temat paskudnego charakteru Ellen. Według zeznań osób, które miały "przyjemność" z nią pracować, prezenterka miała między innymi każdego dnia wybierać spośród współpracowników "ofiarę", nad którą pastwiła się w wyjątkowo okrutny sposób. Co więcej, podobno zabroniła ekipie nawiązywania z nią kontaktu wzrokowego.

Oskarżenia okazały się być na tyle poważne, że na plan wkroczyła inspekcja pracy , która ma sprawdzić, czy warunki panujące za kulisami The Ellen DeGeneres Show są aż tak złe. Wewnętrzne śledztwo w sprawie domniemanych nadużyć rozpoczął także koncern medialny WarnerMedia.

Meghan Markle ratuje dobre imię. Ustawka w programie Ellen

Jak donosi Page Six, do niestandardowych zachowań na planie talk show posuwały się także osoby odpowiedzialne za produkcję programu. Według anonimowych informatorów portalu producenci mieli nalegać, by goście DeGeneres podczas wywiadu kierowali w jej stronę pochlebstwa: