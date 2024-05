Produkcja "Gogglebox" odpowiada na zarzuty Jacka Szawioły o homofobię na planie programu

dbtr 10 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Nikt go nie skrytykował ani nie obraził . Geje są przewrażliwieni na swoim punkcie. Wystarczy, że ktoś się spojrzy, a już czują się urażeni. Mój kuzyn jest niepełnosprawny, zdarzały się sytuacje, że był obrażony na ulicy. To niepełnosprawni są najbardziej dyskryminowaną grupą, ale żadne media o tym nie mówią. Jak tylko ktoś skrytykuje geja, to informują o tym wszystkie media.