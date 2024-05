TYLKO NA PUDELKU: Szawioła odchodzi z "Gogglebox" i zarzuca produkcji homofobiczne uwagi: "Szokująca jest próba uciszenia mnie"

Z przykrością potwierdzam, że podczas ostatniego nagrania do programu, którego jestem jednym z głównych bohaterów, od prawie dekady, padły homofobiczne uwagi na temat mojego wyglądu. Uważam to za wielce niestosowne i odbiegające od wartości, o które mocno walczyłem , biorąc udział w tym programie - mówi Jacek Szawioła w przesłanym nam oświadczeniu.

Do wygaśnięcia umowy pozostanę jednak do dyspozycji produkcji. Dziwi mnie fakt, że takie uwagi na temat mojego wyglądu padły w trakcie nagrania programu dla stacji, która od lat promuje wartości tolerancji i otwartości. Zwłaszcza w kontekście większej siostrzanej stacji, w ramówce której, jeszcze nie tak dawno gościł barwny program "Drag me out" - powiedział, dodając, że ma nadzieję, że ta sytuacja rozpocznie publiczną debatę.