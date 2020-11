Produkcja "Świata według Kiepskich" już szuka NOWEGO BOCZKA? "Decyzja zapadnie w najbliższych dniach"

Karolina 20 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Proponuję uśmiercić Boczka w serialu i wprowadzić nową postać, choćby brata/ kuzyna Boczka. To jest zbyt charakterystyczna postać i wątpię, że ktokolwiek zgodzi się w nią wcielić. Nie chodzi mi tutaj o brak umiejętności aktorskich następców, raczej o to, że nawet jak ucharakteryzują kogoś to wciąż będzie on grał Gnatowskiego grającego Boczka a nie samego Boczka.