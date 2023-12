Produkcja "The Crown" wspomina o poprzedniczce Kate Middleton "Loli". Kim naprawdę była ukochana księcia Williama? "Uniwersytecki ROMANS"

Historia Windsorów, którą przedstawia serial "The Crown" od lat wzbudza wielkie zainteresowanie i spore kontrowersje. W ostatnim czasie opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej jest jednak coraz częściej kwestionowana. Najnowszy sezon, który opowiada m.in. o latach, które Kate i William spędzili na Uniwersytecie St. Andrews, a także o ich miłosnych perypetiach, również wywołuje spore wątpliwości wśród fanów serialu.

Jak miłosne historie Kate i Williama w "The Crown" mają się do rzeczywistości?

Okazuje się, że sporo wątków, które poruszyła produkcja, ma odniesienie w rzeczywistości. Przykładem może być znana z "The Crown" Lola, która, chociaż jest postacią wyimaginowaną na potrzeby serialu, to jej kreacja była wzorowana na prawdziwej dziewczynie Williama , którą była aspirująca aktorka Carly Massy-Birch. Przed laty Carly udzieliła wywiadu dla magazynu "Vanity Fair" w którym wyznała, w jakich okolicznościach poznała księcia.

To tak małe miejsce, że nie sposób było nie wpaść na Williama, nie było to nic dziwnego. Dobrze się dogadywaliśmy, ale myślę, że dobrze byśmy się dogadywali, nawet gdyby nie działo się między nami nic romantycznego. To była w dużej mierze sprawa uniwersytecka, zwykły uniwersytecki romans – dodała w rozmowie w "Vanity Fair.