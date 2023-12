Finał "The Crown". Które wątki były fikcją? Scenarzyści kilka razy minęli się z prawdą (ZDJĘCIA)

Piąty odcinek serialu nosi tytuł "Willsmania" w nawiązaniu do tego, jak pod koniec lat 90. William stał się obiektem westchnień na całym świecie. W jednej ze scen w pokoju księcia widać worek pełen listów od fanek. W 2017 roku królewska ekspertka Ingrid Seward powiedziała "The Sun", że ​​William wrócił do Eton cztery dni po pogrzebie Diany i faktycznie zastał tam czekających na niego 600 listów, co potwierdzała jego koleżanka ze szkoły.