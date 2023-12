Twórcy "The Crown" przypomnieli o NAZISTOWSKIM kostiumie księcia Harry'ego. Eksroyals będzie niepocieszony?

Choć książę Harry jest dziś poza szeregami rodziny królewskiej i stara się uchodzić za przykładnego męża i ojca, to wiele lat temu nic tego nie zapowiadało. W młodości eksroyals słynął z zamiłowania do imprez, a jedna z nich skończyła się gigantycznym skandalem. Wówczas na okładce "The Sun" ukazało się jego zdjęcie przebranego za członka Hitlerjugend, co odbiło się szerokim echem na całym świecie.

"The Crown" przypomni skandal księcia Harry'ego. Zareaguje?

Wspomniana sytuacja miała miejsce w 2005 roku, jednak dziś, prawie dwie dekady później, niektórzy wciąż mu to wytykają. Co ciekawe, sam zainteresowany twierdził w książce "Ten Drugi", że to książę William i Kate Middleton zachęcali go do tego, żeby założył wspomniany kostium. Uważali go ponoć za wyjątkowo zabawny, a Harry miał się zasugerować ich opinią. Co oni na to? Tego nie wiemy.