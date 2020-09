Profesjonalna Sylwia Madeńska o dalszej współpracy z Mikołajem: "Nie zamierzam przenosić tego, co prywatne na salę treningową"

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak mają kryzys, ale muszą razem tańczyć

Jestem tancerką, a Mikołaj jest gwiazdą w tej parze. Jestem profesjonalistką, podejdę do tego zawodowo, jak trenerka do tańca. Co prywatne, to prywatne i nie zamierzam przenosić tego, co się stało prywatnie na salę treningową. Mam nadzieję, że ten tydzień przebiegnie pomyślnie, w przyjaznej atmosferze. Zatrudniono mnie jako tancerkę i wymaga się ode mnie profesjonalizmu - zapewnia w rozmowie z Pudelkiem.