Projektantka ujawnia sekrety sukni ślubnej żony Jakuba Rzeźniczaka: "Stworzono ją SPECJALNIE dla Pauliny. Została uszyta z organzy jedwabnej"

Suknia przepiękna. Co do nich no cóż życie jest różne, nie ma jednego modelu na życie i nie każdy obnosi się ze swoim smutkiem wiem co piszę bo mam tak samo na zewnątrz jestem osobą pozytywną ale w domu odchorowuję przeróżne sytuacje jakie spotykają mnie w życiu, przez które nie raz płaczę. Kiedyś próbowałam wyjaśnić mój smutek to usłyszałam, że inni mają gorsze problemy i żebym nie wydziwiała a po za tym jak mówiłam ludziom jak się czuję jak podchodzę do danej sytuacji to nie byli zainteresowani tym dlatego zaczęłam maskować się odpowiadam tylko uśmiechem i tekstem no cóż takie jest życie, każdy z nas ma problemy,