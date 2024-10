Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt dla dziewczyny Buddy. "Środki o charakterze wolnościowym mogą być niewystarczające"

Witam.Jesten zaniepokojona zachowaniem mojego faceta.Czepial się mojego znajomego że jest jakiś dziwny i mamy ograniczyć z nim kontaktu bo on gada bez sensu.Na moja matke na początku też coś gadał za plecami że gotuje jedno i to samo że to nudne jest i mam jej przekazać żeby gotowała coś innego .Życzył sobie żeby moja matka piekła ciasta dla niego .Mówił że jest zbyt hałaśliwa i nie lubi jej za bardzo.Porek już zszedł z mojej matki i czepia się strasznie do mojego ojca że jest jakiś dziwny że ja mam dziwnego ojca i on nie chce z nim rozmawiać.Oststnio go widział i kazał iść do lasu żeby uniknąć kontaktu x moim ojcem bo mój facet go nie akceptuje i nie chce z nim rozmawiać.Sasiadow też obgaduje ale to już nieistotne.Problrk jest w tym że on nie chce żebym poznała się z jego rodzina.Obiecuje tylko spotkania i nic x tego nie wynika.Podobno jego matka nas zapraszała na obiady a on ciągle jej odmawia bo przyznał się do tego że jej odmawia spotkań .Pytam się dlaczego nie mogę poznać twojej matki o co chodzi czemu mnie izolujesz od twojej rodziny.Powiedzisl że nie izoluje ale się zdenerwował i za każdym razem słyszę różne argumenty.Najpierw słyszałam że nie ma kiedy się spotkać z jego rodzina.Potem że on nie wie jaki termin ma ustalić a teraz słyszę że on przeciąga spotkania bo on nie wie czy ja chcę się spotkać z jego rodzina.Zapraszenie na urodziny było mieliśmy jechać a on teraz mówi że niewiadomo gdzie to będzie i kiedy a cały czas mówi że pojedziemy do jego rodziny.Co do mojej rodziny też była jazda.Do ojca mojego mamy nie jechać bo facet mój go nie lubi i to jest powód co to za argumenty.Prawda jest taka że niespecjalnie mu zależy żeby poznać mojego ojca tylko on ma takie myślenie że jak ktoś mu nie pasuje to on nie będzie rozmawiac.Mowi że ojciec mój jest dziwny ale ja naprawdę nie wiem dlaczego on nie akceptuje mojego ojca .Proszę powiedziec mi o chodzi w tym wszystkim i co należy zrobić