Promienna Katy Perry chwali się ciążowym brzuszkiem na mistrzostwach kobiecego krykieta w Melbourne (ZDJĘCIA)

Katy Perry i Orlando Bloom zaczęli spotykać się w 2016 roku. Po trzech latach związku zaręczyli się, a od kilku miesięcy głośno jest o ich ślubnych planach. Tabloidy co chwila rozpisują się na temat miejsca, w którym piosenkarka i aktor powiedzą sobie sakramentalne "tak". Donoszono już między innymi, że pobiorą się w gotyckim zamku w Irlandii , a niedawno do mediów przedostała się informacja, że zakochani chcieli wziąć ślub w Japonii, jednak plany pokrzyżował im koronawirus.

Co więcej, gwiazdorzy spodziewają się dziecka. Dumna przyszła mama wesołą nowinę przekazała w dość oryginalny sposób. W teledysku do najnowszego singla Never Worn White po raz pierwszy zaprezentowała się z ciążowym brzuszkiem, zaskakując fanów.