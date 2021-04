Przebrana za gejszę (?) Małgorzata Rozenek zapowiada letnią kolekcję swoich ubrań. Fani: "BARDZIEJ WYGLĄDA NA PIŻAMĘ"

KOMEDIA-DRAMA 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Naprawdę nie wiadomo, co trzeba mieć w głowie, żeby nazwać JAKĄKOLWIEK firmę (dużą lub małą), związaną z modą, słowem DRAMA. Najbardziej popularne znaczenia w tłumaczeniu to: dramat, tragedia, dramaturgia. Na dodatek ktoś „mądry” doradził Małgorzacie Majdanek (ona sama nie zna nawet podstaw języka angielskiego!) postawienie kropki po skrócie Mrs, co stosowane jest WYŁĄCZNIE w USA, a Europa używa od dawien dawna brytyjskiej wersji (tego i podobnych skrótów) BEZ KROPKI! Kojarzenie firmy odzieżowej z nazwą DRAMA jest równie właściwe i inteligentne jak nazwanie przez producenta samochodów nowego modelu słowem CRASH (katastrofa, wypadek, kraksa), albo wypuszczenie przez projektanta i wykonawcę odzieży dla himalaistów ubiorów z nazwą AVALANCHE (lawina). Równie piękny byłby skafander dla nurków z nazwą DROWNING (utonięcie)! Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło… słowo DRAMA to krótki i wspaniały opis kobiety Małgorzaty Majdanek (poprzednio Rozenek)!