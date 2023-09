Przebrana za WAGINĘ Mery Spolsky duma nad sytuacją kobiet w Polsce: "Dam ci rosół, DAM CI D**Y" (WIDEO)

Terfka 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak mnie to wkurza jak do spraw kobiet miesza się to całe LGBT, niech geje, transy, itp... zajmą się swoimi sprawami. Nie wiedzą i nigdy nie będą wiedzieć, co to znaczy być kobietą. Dojrzewać jako kobieta, cierpieć z powodu kobiecej biologii, być matką, itp... To jest krok wstecz dla feminizmu, bo zawsze do kobiet muszą podłączać się geje czy transy, a to są przecież faceci. To, że sobie facet założy perukę, nie znaczy, że jest na równi z kobietą czy, że może podpinać się pod nasze prawa. Tyle lat walki, po to, żeby mężczyźni wchodzili nam teraz do łazienek, szatni, zajmowali nam miejsca pracy, odbierali stypendia i medale czy puchary w sporcie. Niech to kolesiostwo się odbimba, nie wiem, może Qczaj chciałby być kobietą, może nas potrzebuje, żeby zbijać kasę na naiwnych babkach, ale my sobie poradzimy bez niego i bez jego wsparcia, niech się zajmie swoimi męskimi czy gejowskimi sprawami. Dla mnie feminizm nie może iść obok LGBT, bo to doprowadziło do tego, że w USA, Kanadzie, Asutralii tytuły kobiet dostają faceci, faceci korzystają z projektów, które miały wyrównywac szanse kobietom, faceci zagarniają kategorie, które zostały stworzone dla kobiet. To jest krok do tyłu. Dlatego schowaj się Mery. W Norwegii aktorka feministka, walcząca o prawa kobiet, która powiedziała, że facet nie może być lesbijką, nie ma wolności słowa, bo grożą jej za to 3 lata więzienia. I to jest wolność kobiet? Proszę się obudzić, zanim faceci w perukach cofną nas do czasów, gdy nie miałyśmy nic.