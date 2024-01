Przedmeczowy typ Anny Lewandowskiej stał się obiektem KPIN wśród kibiców. Bezlitośnie wbili jej szpilę: "TO JEJ MĄŻ?"

Kris 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Po co się pcha w jakieś hiszpańskie wywiady? Ona próbuje być większą gwiazdą niż on. Ma się wrażenie że jest zazdrosna o jego karierę i w jakiś chory sposób rywalizuje z nim o popularność. Nawet w wywiadach umniejsza jego rolę w swoim życiu i nie może dopuścić myśli, że ma wszystko dzięki niemu tylko wiecznie kręci że grosza jej nie dał i ona wszystko sama. To już jakaś psychiczna agresja w stosunku do męża. Pcha się do wywiadów, nagrywa jakieś bzdurne filmiki, jak zwykle przypału narobi a on to toleruje i jej na to pozwala.