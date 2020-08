Przedsiębiorcza Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została PROJEKTANTKĄ! (FOTO)

Anita i Adrian wciąż śledzą "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zdradzili, komu kibicują

Kilka miesięcy temu była tylko biała kartka i chęć stworzenia czegoś, co mogłabym również dać swoim dzieciom. To one były moją inspiracją i motywacją, a dziś chciałabym pokazać Wam moje projekty @atelierbabyfashion - dzieli się nowym przedsięwzięciem aspirująca projektantka.

Zapraszam Was serdecznie na stronę internetową, a tam na pewno dowiecie się więcej o ubrankach tworzonych w 100% handmade, z certyfikowanych, przyjaznych dla dzieci materiałów z ogromną dawką miłości i dbałości o każdy detal. Atelier to krótkie kolekcje, zaledwie kilka sztuk, a to dopiero początek i wraz z Dagmarą, z którą będę tworzyć dla Was @atelierbabyfashion, będziemy cały czas udostępniać nowości, a teraz pracujemy już nad jesienną kolekcją - zachęca ukochana Adriana i kwituje: