Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dokumentują powrót ze szpitala: "PRODUKCJA BOBASÓW ZAMKNIĘTA"

Związek Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka był jednym z niewielu udanych eksperymentów przeprowadzonych w ramach kontrowersyjnego programu TVN Ślub od pierwszego wejrzenia . Parze nie sposób odmówić smykałki do biznesu. Jak mało którzy "absolwenci" show znakomicie wykorzystali bowiem swoje 5 minut na małym ekranie, aby przekształcić potem profile w mediach społecznościowych w sprawnie funkcjonujące maszynki do robienia pieniędzy . Na koncie Anity znajdziemy między innymi reklamy herbat, kosmetyków i dziecięcych akcesoriów, Adrian natomiast może się poszczycić promowaniem kliniki przeszczepu włosów . Nic tylko pogratulować.

O parze było ostatnimi czasy wyjątkowo głośno, a to za sprawą drugiej ciąży Anity , którą zarówno ona jak i jej mąż szeroko komentowali. Czas rozwiązania nadszedł w zeszły wtorek i, jak informują szczęśliwi rodzice, cała drużyna zdążyła wrócić już z powrotem do domu .

Mimo że do domu ze szpitala jest może jakieś 20 minut, to mam wrażenie, że właśnie wyruszyliśmy w kolejną, nieznaną, piękną drogę w naszym życiu! Zdrowa i silna kruszynka pojechała poznać swojego braciszka i w końcu poprzytulać się do kochanego tatusia! Jestem przepełniona szczęściem i ogromną miłością do tego maleństwa! Moje serce po raz kolejny stało się dwa razy większe. (...) Nawet w tym trudnym czasie bez odwiedzin personel robi wszystko, aby mamy czuły się komfortowo - czytamy na profilu Anity.